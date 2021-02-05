İsrail Başsavcısı, hükümetin Kovid-19 karantinasının uzatılması kararını iptal etti
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İsrail Başsavcısı, hükümetin Kovid-19 karantinasının uzatılması kararını iptal etti

05.02.2021 02:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 03:02
İsrail Başsavcısı, hükümetin Kovid-19 karantinasının uzatılması kararını iptal etti

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin ülkede bu sabah sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasının iki gün daha uzatılması kararını iptal etti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin ülkede bu sabah sona erecek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasının iki gün daha uzatılması kararını iptal etti.

Yerel basında yer alan habere göre, Başsavcı Mendelblit, karantinanın uzatılmasının iptaline gerekçe olarak söz konusu kararın kabinede oy birliğiyle alınmamasını gösterdi.

Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti anlaşmasında önemli kararların kabinede oy birliği ile alınmasını öngören maddeyi hatırlatan Mendelblit, bu nedenle karantinanın uzatılması kararının geçersiz olduğunu söyledi.

İsrail kabinesi, dün akşam karantinanın uzatılmasını görüşmek üzere toplanmıştı.

Netanyahu'nın ekibinde yer alan bakanları karantinanın uzatılması için oy kullanırken Gantz'ın da aralarında bulunduğu bazı kabine üyeleri ise "hayır" oyu vermişti.

Oylamanın ardından kabine, oy çokluğu ile karantinanın pazar gece yarısına kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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