İsrail Başsavcısı Başbakan Netanayhu hakkında 3 ayrı dosyadan dava açılmasına karar verdi

21.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:58

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında dava açılması kararı verdi.

Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında 4000 numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağını açıkladı.

Mandelblit'in dosyalara ilişkin yerel saate 19.30'da basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor.

Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" suçlamaları yer alıyor.

İsrail Başsavcısı Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden önce geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.

Kaynak: AA