İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

İSTANBUL (DHA) - Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İsrail aleyhine slogan atan grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.