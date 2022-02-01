İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Haberler
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İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti.

İSTANBUL (DHA) - Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İsrail aleyhine slogan atan grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul, Protesto, İsrail, Güncel, Haber

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