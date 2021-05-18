İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
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İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Manhattan 2. Cadde'de bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlarla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki baskılarını ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etti.

İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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