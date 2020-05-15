İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM
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İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

EMPERYALİZME ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu, İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin 72. yıl dönümünü protesto etti.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM
15.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:48

EMPERYALİZME ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu, İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin 72. yıl dönümünü protesto etti.

Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu burada bir basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklama yapan Naz Şakar, " Bugün 15 Mayıs. Filistin halkı bugünü 72 yıldır Nekbe, yani Büyük Felaket olarak anıyor. 72 yıl önce bugün, 15 Mayıs 1948'de, Siyonist hareket katliamlarla Filistin halkını yurdundan kopartarak Filistin topraklarına el koydu" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN HALKI BİR DEĞİL, İKİ VİRÜSE KARŞI SAVAŞIYOR

Filistin'in şuanda sadece Koronavirüsle değil İsrail virisüyle de mücadele ettiğini belirten Şakar, "O tarihten beri her yıl anılan ve Siyonist işgalciye karşı mücadelenin simgesi haline gelen Nekbe'nin 72. yılına çok özel koşullarda giriyoruz. Bütün dünyanın gündeminde on binlerce insanın canını alan koronavirüs salgını var. Ancak bu önemli günde insan hayatına düşman başka bir virüsün varlığını hatırlatmak istiyoruz: Siyonist İsrail virüsü! Bu virüs 72 yıldır dünya üzerinde varlığını sürdürüyor; sürdürdüğü sürece de katliamlara, sürgünlere, ayrımcılığa ve işgale devam ediyor. Koronavirüs salgını İsrail virüsünün önemini veyahut ona karşı mücadelenin yakıcılığını azaltmıyor, ertelemiyor; aksine arttırıyor. Zira Filistin halkı dünyanın pek çok yerinden farklı olarak salgını işgal, Apartheid rejimi ve ayrımcılık koşullarında, Gazze halkı ise 13 yıldır süren bir abluka altında karşılıyor. Bu koşullar Filistin'de virüsün yayılmasının önüne geçilmesini ve hastaların tedavi edilmesini engelliyor. Bugün Filistin halkı bir değil, iki virüse karşı savaşıyor" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe korunarak yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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