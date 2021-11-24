İsrail basını: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi Hayfa açıklarında denize düştü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin Hayfa açıklarında denize düştüğünü bildirdi.

KAN'da yer alan haber de, "Suriye'den dün gece İsrail semalarına gönderilen bir uçaksavar füzesi Hayfa açıklarında denize düştü." ifadelerine yer verildi.

Haber de, söz konusu uçaksavar füzesinin İsrail Hava Kuvvetlerinin Humus bölgesine düzenlediği hava saldırısı sırasında fırlatıldığı kaydedildi.

Suriye'deki Esed rejimine ait SANA haber ajansı, İsrail'in Suriye'nin orta bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve Suriye hava savunma sisteminin saldırıya karşılık verdiğini öne sürmüştü.

SANA'nın haberinde İsrail'in düzenlediği söz konusu saldırıda 2 sivilin öldüğü, 6'sı asker 7 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu, 3 Eylül'de Suriye'den fırlatılan bir uçaksavar füzesinin denize, 22 Nisan'da yine Suriye topraklarından karadan havaya fırlatılan bir uçaksavar füzesinin de Negev'e düştüğünü açıklamıştı.

İsrail'in düzenlediği savunulan saldırılar

???????Esed rejimi, İsrail'in 8 Kasım, 4 Kasım ve 30 Ekim'de Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.???????

AA - Son Dakika Haberleri

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