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İsrail basını: Rusya, Suriye konusunda ABD ve İsrail ile üst düzey bir görüşme düzenlemek istiyor

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail basını: Rusya, Suriye konusunda ABD ve İsrail ile üst düzey bir görüşme düzenlemek istiyor

Rusya yönetiminin Suriye konusunda İsrail ve ABD'yle üçlü üst düzey bir görüşme yapmak istediği bildirildi.

Rusya yönetiminin Suriye konusunda İsrail ve ABD'yle üçlü üst düzey bir görüşme yapmak istediği bildirildi.

Walla News'te yer alan haber de, Rusya'nın, İsrail'den ABD'yi Suriye konusunda üst düzey üçlü görüşmeleri kabul etmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

Adları açıklanmayan iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırılan haber de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 9 Eylül'de Moskova'da ağırladığı İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

Haber de İsrailli yetkililerin, Suriye konusunda ABD-Rusya ve İsrail arasında yapılacak üçlü zirveyi desteklediklerini dile getirdiği aktarıldı.

Haber de ayrıca, İsrail'in ana hedefinin İran'ı Suriye'den çıkarmak olduğuna, bunun da ancak Rusya-ABD iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret edildi.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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