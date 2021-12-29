İsrail basını: Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsraillilere karşı şiddete izin vermeyeceğini" söyledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesinde, "İsraillilere silahlı saldırı ve şiddete izin vermeyeceğini" söylediği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile Tel Aviv'deki konutunda dün akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Abbas görüşme sırasında, İsrail ile Filistin yönetimi arasında gergin seyreden ilişkilere rağmen, "İsraillilere silahlı saldırı ve şiddete izin vermeyeceğini" söyledi.

Benny Gantz'ın da geçen ay Ramallah'a giren iki Yahudi yerleşimcinin linç edilmesi girişiminin Filistin güvenlik güçlerince engellenmesi dolayısıyla Abbas'a teşekkür ettiği paylaşıldı.

Abbas'ın, görüşmede bu tutumun devam edeceğini belirterek, "Filistinliler ve İsrailli yerleşimciler arasındaki sürtüşmenin mümkün olabildiğince engellenmesi için çaba gösterilmesi" çağrısı yaptığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in koordinasyonunda gerçekleşen görüşmede Abbas'a Filistin tarafından Filistin İstihbarat Müdürü Macid Farac ile İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh'in eşlik ettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Gantz, karşılıklı güven inşası adımları çerçevesinde Abbas'a vergi gelirlerinden 100 milyon İsrail Şekelinin (32 milyon dolar) Filistin Maliye Bakanlığı'na iletileceğini kaydetti.

İsrailli Bakan'ın, 600 işadamı, araçları ve Filistin yönetiminden onlarca yetkiliye İsrail bölgesine özel geçiş belgesi sunduğu belirtildi.

Aynı şekilde, Gantz'ın Batı Şeria'dan 6 bin, Gazze'den de 3500 Filistinlinin İsrail bölgesinde seyahat edebilmesinin önünü açacak işlemlerin onayını vaat ettiği paylaşıldı.

İsrail, taraflar arasındaki anlaşmalar çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye giren malları vergilendiriyor, bunları daha sonra Filistin yönetimine iletiyor.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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