İsrail basını: ABD baskısı nedeniyle İsrail Gazze'de ateşkesi gözden geçiriyor
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İsrail basını: ABD baskısı nedeniyle İsrail Gazze'de ateşkesi gözden geçiriyor

İsrail basını: ABD baskısı nedeniyle İsrail Gazze'de ateşkesi gözden geçiriyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

ABD yönetiminden gelen baskılar nedeniyle İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıları sonlandırarak ateşkese varmayı değerlendirdiği bildirildi.

ABD yönetiminden gelen baskılar nedeniyle İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırıları sonlandırarak ateşkese varmayı değerlendirdiği bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Washington yönetiminin İsrail'e, Gazze'ye düzenlenen saldırılardaki sivil kayıplar nedeniyle endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırması çağrısı yaptığı ifade edildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların ele alınacağı bugünkü güvenlik kabinesi toplantısı öncesi Walla News'e konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili ise uluslararası baskılar ve ABD'den gelen çağrılar nedeniyle Tel Aviv yönetiminin ateşkese varılmasına yönelik sürece başlayacağını söyledi.

Söz konusu yetkili ateşkese varılması için Mısır'ın İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında ara buluculuk rolünü üstleneceğini dile getirdi.

Biden, biri dün olmak üzere 10 Mayıs'tan bu yana iki kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüştü.

Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini söylemişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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