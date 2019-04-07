İsrail Başbakanı, Pervasız Saldırganlığını Ortaya Koydu"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerini eleştirerek, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu." dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'deki seçim sürecini hatırlatan Çelik, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir televizyon kanalına verdiği röportajda Batı Şeria'nın ilhak edilmesi meselesini gündeme getirdiğini hatırlattı.

"İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. Seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerini de ilhak edeceğini söyledi." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Öteden beri söylüyoruz Trump'ın cesaretlendirmesini... Kudüs konusundaki yanlış kararlarla ilgili cesaretlendirmesini, Golan tepeleri konusundaki cesaretlendirmesinin işgalciliği kışkırtacağını, bunun arkasından başka işgal arayışlarının geleceğini ve bunun dünyanın her yerine yayılacağını..."

Ömer Çelik, Netanyahu'nun sözlerinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir. Netanyahu'nun zihniyetini cesaretlendirenler bundan sorumludurlar, saldırmadığı bir değer, hukuk ilkesi yok Netanyahu'nun." şeklinde konuştu.

BM'ye eleştiri

"BM ne işe yarıyor, BM Güvenlik Konseyi ne işe yarıyor? Uluslararası toplum diye bir kavramın varlığından bahsedebilecek miyiz?" diye soran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukuksuzluğu devlet politikası haline getirmiş, terörü devlet politikası haline getirmiş bu kişinin Başbakan olarak dünya tarafından çeşitli toplantılarda ya da çeşitli kararlarda bir şey söylememesi gerekir. Kararların sadece 'Kınıyoruz' ya da 'Kaygı' duyuyoruz şeklinde bir söylem düzeyinde kalması maalesef dünyanın görmediği bir saldırganlığın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda 'uluslararası toplum' diye bir şey kalmayacaktır ve dünyanın çeşitli yerlerinde sorunlu bölgelerde gücü yeten diğer tarafın alanını işgal edecektir. İsrail Başbakanı'nın yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak ve geri dönüşü olmayan gelişmelere yol açacak bir olaydır."

(Sürecek)

Kaynak: AA