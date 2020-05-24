İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması sona erdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi
24.05.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:41

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması sona erdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma işgal altındaki Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde yerel saat ile 15: 00'te başlarken, yaklaşık 1 saat sonra sona erdi. Netanyahu'nun duruşma sırasında korona virüs salgını nedeniyle yüz maskesi taktığı görüldü. Başbakan Netanyahu, kendisine yöneltilen suçlamaları "gülünç" diye nitelendirirken, suçlamaların kendisinin görevden alınması için yöneltildiğini savunarak, bu suçlamaları reddetti. İlk duruşmanın ardından dava ileri bir tarihe ertelendi. Uzmanlar, mahkemenin 3 yıl sürebileceğini dile getirdi.

Başbakan Netanyahu, İsrail'de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak ülke tarihine geçti.

Öte yandan duruşma öncesi işgal altındaki Kudüs'te gösteri düzenleyen muhalifler, Netanyahu'yu istifaya davet etti. Netanyahu destekçileri ise mahkeme yakınında toplanarak, Netanyahu'ya destek verdi. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar vermişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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