İsrail Başbakanı Netanyahu'nun mitinginde roket saldırısı korkusu
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun mitinginde roket saldırısı korkusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.

25.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:41
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun mitinginde roket saldırısı korkusu

Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.


Netanyahu, 'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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