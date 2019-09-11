İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakına yönelik seçim vaadine tepki

11.09.2019 03:59

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Salı günü yaptığı açıklamasında tekrar seçilmesi takdirinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini ilhak edeceğini duyurdu.

Netanyahu, Nisan ayında düzenlenen genel seçimlerden önce de benzer bir vaatte bulunmuştu.

Nisan ayındaki seçimde Netanyahu birinci gelse de koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından canlı yayımlanan konuşmasında Netanyahu, 'İsrail'in doğu sınırı' olarak tanımladığı Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde ve Lut Gölü'nün (Ölü Deniz) kuzeyinde 'egemenlik kuracağını' belirtti.

İsrail'deki siyasi yorumcular ise Netanyahu'nun bu açıklamasını aşırı sağ rakiplerinden oy çalma hamlesi olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda bu açıklaması seçimlerden sonra koalisyon kurma aşamasında bu partilerin desteğini almasını sağlayabilir.

Netanyahu, bu adımı 'halktan açık bir şekilde yönetme yetkisi aldığı takdirde hemen' atacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." diyerek tepki gösterdi.

'Anlaşmalar sona erer'

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Netanyahu'nun sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ile imzalanan bütün anlaşmalar ve onlardan kaynaklanan sorumluluklar sona erer" uyarısında bulundu.

Arap Birliği dışişleri bakanları da Netanyahu'nun bu açıklamasını kınadıklarını belirterek bunun barış yollarını tıkayacağını aktardı.

Binyamin Netanyahu, Nisan ayındaki seçimlerden önce de katılığı bir televizyon programında, "İsrail egemenliğini neden yerleşimler ekseninde genişletmediğinin" sorulması üzerine, "Eğer bana bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimi soruyorsanız, cevabım evet. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz" demişti.

Netanyahu önceki seçimden sonra sağcı partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışmış; ancak aşırı Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerden muaf tutulmasıyla ilgili bir yasa hakındaki uzlaşmazlık, koalisyon girişiminin çökmesine yol açmıştı.

Netanyahu'nun partisi Likud son düzenlenen anketlerde de muhalefet partileriyle başa baş bir performans gösteriyor.

140 yerleşimde 600 bin kişi yaşıyor

İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana yapılan 140 kadar yerleşimde 600 bin Yahudi yaşıyor.

Yerleşimler uluslararası hukukta yasa dışı olarak kabul ediliyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

Mart ayında ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan etmişti.

Filistinliler, gelecekteki devletlerinin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nden oluşmasını istiyor.

Çoğu ülke, İsrail'in 1967 Savaşı'nda ele geçirip işgal ettiği topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.