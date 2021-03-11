İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyaretine 'Ürdün' engeli
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyaretine 'Ürdün' engeli

11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ziyaretine 'Ürdün' engeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ziyarete Ürdün hava sahası engeline takıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapmayı planladığı ziyarete Ürdün hava sahası engeline takıldı. Ürdün yönetimi Netanyahu'nun BAE ziyaretine yönelik güzergahta hava sahası kullanınıma izin vermedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BAE'ye yapmayı planladığı ziyaretin, Ürdün'ün hava sahasından geçiş izni vermemesi nedeniyle 'ertelendiği' duyuruldu. İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun BAE'yi ziyareti ertelendi çünkü şu anda Ürdünlüler tarafından uçuş izni için yetki verilmiyor" denildi.

ÜRDÜN VELİAHT PRENSİNİN ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İsrail medyası, Ürdün'ün uçuş izni vermeme sebebini de değerlendirdi. Yerel medyada yer alan haberde, uçuş izni verilmeme sebebinin Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın dün Kubbet-üs Sahra'yı ziyaretinin iptal edilmesi olduğu ifade edildi. Veliaht Prensi Abdullah'ın yetki verilenden daha fazla güvenlik görevlisi ve korumayla İsrail sınırını geçmek istediği, İsrail güçlerinin buna izin vermediği ve devamında Prens Abdullah'ın ziyaretini iptal ettiği aktarıldı.

 GANTZ: NETANYAHU HÜKÜMETİNİN 15 YILLIK BAŞARISIZLIĞI

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, yaşananları "Netanyahu hükümetinin 15 yıllık başarısızlığı" olarak nitelendirdi. Başbakan Netanyahu'nun Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ilişkilerinin iyi olmadığına dikkat çeken Gantz, "İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerdeki stratejik uçurumun sebebi kesinlikle Netanyahu" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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