İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 3 korumasının korona virüs testi pozitif çıktı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi.

Korona virüs salgını İsrail'de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 korumasında korona virüs tespit edildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 korumanın Başbakanın evinin dışında güvenliği sağladığı aktarıldı. Başbakanın korumalar ile teması olmadığı ifade edilirken, Netanyahu'nun şimdilik karantinaya alınmasını gerektiren bir durumun olmadığı açıklandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA