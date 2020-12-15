İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı

15.12.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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