İsrail Başbakanı Netanyahu, Moskova Yolcusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretin çok önemli olduğu, Rusya ve İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonunu sağlamak ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri belirtildi. Putin ve Netanyahu arasında önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleştirilecek görüşmeyle liderler üçüncü kez bir araya gelecek. - TEL AVİV