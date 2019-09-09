İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın nükleer silah geliştirdiği gizli bir tesisi tespit ettik

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın nükleer silah geliştirdiği gizli bir tesisi tespit ettik

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın Abade şehrinde gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği bir tesisi tespit ettiklerini açıkladı

09.09.2019 21:00
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın nükleer silah geliştirdiği gizli bir tesisi tespit ettik

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın Abade şehrinde gizli bölgede nükleer silah geliştirdiği bir tesisi tespit ettiklerini açıkladı.


"Bu bölgede, nükleer silah geliştirmek için deneyler yaptılar" diyen Netanyahu, İsrail'in geçen yıl elden ettiği ve paylaştığı İran belgeleri sayesinde ilk kez nükleer silahın üretildiği yeri tespit ettiklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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