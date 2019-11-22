İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir
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İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir

Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adına hazırlanan iddianamenin "bir darbe girişimi" olduğunu savundu.

22.11.2019 00:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:19
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hakkımdaki iddianame bir darbe girişimidir

Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakanı Binyamin Netanyahu, adına hazırlanan iddianamenin "bir darbe girişimi" olduğunu savundu.


Netanyahu, karardan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, "asıl bu iddianameyi hazırlayan savcıların araştırılması gerektiğini" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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