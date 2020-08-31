İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BAE'ye: "Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BAE'ye: "Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetini İsrail'e davet ederek, "Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BAE'ye:
31.08.2020 20:36 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:36

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetini İsrail'e davet ederek, "Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız" dedi.

BAE ile İsrail arasında yapılan barış anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki normalleşme adımları devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi bugün gerçekleştirildi. İsrailli yetkililer ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, yapılan ilk uçuşta BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye iniş yaptı.

İsrail ve ABD heyetlerinin BAE'ye gitmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, BAE heyetini İsrail'e davet etti. Netanyahu, BAE heyetini kırmızı halı ile karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi. İsrail'in bir gün her ülke tarafından tanınacağını ve Ortadoğu'nun geri kalanıyla barışacağını ifade eden Netanyahu, diğer Arap ülkeleri ile görüşmeler yapıldığını açıkladı. Başbakan Netanyahu, "Size söyleyemeyeceğim çok şey var fakat zamanı geldiğinde öğreneceksiniz" dedi.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve ABD heyetlerinin bugün Abu Dabi'ye indiklerinde İsrail bayraklarının dalgalandığını görmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu tarihimizde yeni bir çağ" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Güncel
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Magazin
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Faik Öztrak Berat Albayrak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Fatma Girik Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Bursa Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan BAE'ye: "Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 20:40:31. #1.15#
title