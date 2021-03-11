İsrail Başbakanı Netanyahu BAE ziyaretini iptal etti
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İsrail Başbakanı Netanyahu BAE ziyaretini iptal etti

11.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:12
İsrail Başbakanı Netanyahu BAE ziyaretini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bugün yapacağı ziyaretin iptal olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bugün yapacağı ziyaretin iptal olduğu bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin iptal edilmesine gerekçe olarak Netanyahu'yu taşıyacak uçağın Ürdün hava sahasını kullanması konusunda Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında yaşanan "koordinasyon güçlüğü" gösterildi.

Açıklamada, Ürdün'ün daha sonra İsrail Başbakanı'nı taşıyacak uçağa hava sahasını kullanma izni verdiği ancak iznin geç çıkması nedeniyle Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın görüşme için yeni bir tarih belirleme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman yönetimi Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi.

Netanyahu, İsrail ile BAE arasında Eylül 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından ilk kez Abu Dabi'ye resmi ziyarette bulunacaktı.

İsrail Başbakanı'nın 23 Mart'ta yapılacak erken seçimlere günler kala BAE'ye resmi ziyarette bulunacak olması dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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