İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı lideri savunma bakanı olarak atadı

09.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:29

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici hükümetine savunma bakanı olarak aşırı sağcı siyasi parti liderini atadı.



Netanyahu'nun Likud partisinden cuma günü yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı Yeni Sağ Parti'nin lideri Naftali Bennett, Netanyahu'dan bir yıldır yürüttüğü savunma görevini teslim alacak. Euronews.com'da Görüntüle