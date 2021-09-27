İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası - Haberler
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası

AA - Haberler | Dünya
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası

İsrail basını, temmuz ayında Başbakan Bennett'ın Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü yazmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştüğüne yönelik haberleri doğruladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap etmek için gittiği New York'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile bir araya geldi.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞTÜĞÜ DOĞRULANDI

Ülkesinin BAE ve Bahreyn ile her alanda ilişkilerini sıkılaştırmayı ve güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bennett, bölgedeki diğer ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini umduğunu dile getirdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü ifade eden Bennett, her iki liderin de İsrail'in BAE ve Bahreyn ile olan ilişkilerinden memnun olduğunu kaydetti. İlişkilerde "süreklilik" sözü veren Bennett, BAE ve Bahreyn ile olan ilişkileri "mümkün olduğunca" genişletmek istediklerini sözlerine ekledi.

İDDİAYI, İSRAİL BASINI ORTAYA ATMIŞTI

İsrail basını, temmuz ayında Başbakan Bennett'ın Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü yazmıştı. Haber e ilişkin daha önce ne Bennett, ne de Başbakanlık Basın Ofisi açıklama yapmıştı.

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"İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası"
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"İsrail basını, temmuz ayında Başbakan Bennett'ın Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü yazmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştüğüne yönelik haberleri doğruladı."

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Haber: İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın gizlice görüştüğü iddiası - Haberler
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