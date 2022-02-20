İsrail Başbakanı'na göre İran'la yeni nükleer anlaşma öncekinden daha zayıf olacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Viyana'da İran ile varılacak bir nükleer anlaşmanın eskisinden daha zayıf olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ulusal güvenlik gündemine ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere değindi.

İran ile uluslararası aktörler arasında nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinin hızla ilerlediğine işaret eden Bennett, "Yakında bir anlaşma görebiliriz. Bu yeni anlaşma öncekinden daha kısa süreli ve daha zayıf. 2015'te imzalanan anlaşma 10 yıllık bir anlaşmaydı, şu anki ise 2,5 yıllık. Yani İran'ın nükleer programı üzerindeki kısıtlamaların 2025'te sona ermesi bekleniyor." dedi.

İlk anlaşmadan bu yana İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini geliştirmede büyük adımlar attığını kaydeden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti:

"Dünya, anlaşmayı, son kullanma tarihini uzatmadan yeniden imzalarsa, o zaman toplam 2,5 yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bunun ardından İran herhangi bir kısıtlama olmaksızın gelişmiş santrifüjler kurabilir ve geliştirebilir. Anlaşmaya göre bu, stadyumlar dolusu santrifüj anlamına geliyor. (Anlaşma) Karşılığında İranlılar on milyarlarca dolar alacak ve yaptırımlar kaldırılacak. Bu çok fazla para demek."

İran'ın eline geçecek bu paranın "eninde sonunda bölgedeki terörizme gideceğini" savunan Bennett, "Bu terör bizi tehlikeye atıyor, son zamanlarda gördüğümüz gibi bölgedeki diğer ülkeleri tehlikeye atıyor. Bölgedeki Amerikan güçlerini de tehlikeye atacak." ifadelerini kullandı.

Bennett, "Her halükarda İsrail vatandaşlarının güvenliğini kendi başımıza sağlayabilmek için tüm boyutlarıyla gelecek günler için organize oluyoruz ve hazırlanıyoruz." diye ekledi.

Ukrayna'daki İsraillilere "eve dönün" çağrısı

Bennett, konuşmasında ayrıca, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısını da yineledi.

Şimdiye kadar 3 binden biraz fazla İsraillinin Ukrayna'yı terk ettiğini aktaran İsrail Başbakanı, ancak hava yollarının uçuşları iptal etmeye başladığı bir zamanda hala binlerce İsraillinin Ukrayna'da olduğuna işaret etti.

Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti.