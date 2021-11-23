İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını söyledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakere sürecindeki uluslararası anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını, eylemsel özgürlüklerini koruyacaklarını belirtti.

Bennett, İsrail'deki Reichman Üniversitesi'nin düzenlediği bir panelde yaptığı konuşmada, "İran tehdidine karşı bu kadar yatırım yaptıktan sonra nelerin başarıldığının ve bu çabanın yeniden ayarlanmasının değerlendirilmesi gerektiğini" kaydetti.

Ülkesinin güçlü ekonomi, siber beceri ve uluslararası meşruiyet gibi alanlardaki avantajını İran'ın zayıflıklarına karşı kullanması gerektiğini dile getiren Bennett, "İran, İsrail'i kuşattı. İran'ın Kudüs Gücü'nün yönlendirdiği teröristleri avlamak, bu hiç mantıklı değil. Kaynağa inmeliyiz." diye konuştu.

Bennett, füze, siber beceri, lazer ve daha çeşitli teknolojilerle ülkesinin güçlenmesi gerektiğini, bu sayede şüpheye ve İsrail'i sınama arzusuna yer kalmayacağını belirtti.

İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde dünyanın göz yumması halinde kendilerinin buna niyeti olmadığını aktaran İsrail Başbakanı, "Karmaşık bir dönemin eşiğindeyiz. En iyi dostlarımızla anlaşmazlıklarımız olabilir. Bu ilk kez olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bennett, "İmzalandığı andan itibaren (2015 nükleer anlaşması) bizim için uyku hapı gibiydi. Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönüş olsa bile İsrail bu anlaşmaya bir taraf değil ve bu İsrail'i bağlamayacak. 2015'teki ilk anlaşma sonrasında yaptığımız hatayı tekrar etmeyeceğiz. İsrail devleti, her durumda ve her türlü siyasi tabloda eyleme geçme becerilerini ve özgürlüğünü korumalı." dedi.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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