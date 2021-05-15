İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in...
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a 'sarsılmaz desteği' için teşekkür ederek, İsrail'in...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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