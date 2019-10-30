İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil harcamalar için belirlenen fonların askeri harcamalara kaydırılmasının planlandığını söyledi.

30.10.2019 16:07
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil harcamalar için belirlenen fonların askeri harcamalara kaydırılmasının planlandığını söyledi.


Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada 'İran'dan gelebilecek tehditlere' vurgu yaparak, "Askeri açıdan güçlü olabilmemiz için sivil fonların kolluk kuvvetlerine aktarılması gerekiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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