İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: Sivil fonlar askeri harcamalara aktarılmalı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil harcamalar için belirlenen fonların askeri harcamalara kaydırılmasının planlandığını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil harcamalar için belirlenen fonların askeri harcamalara kaydırılmasının planlandığını söyledi.
Netanyahu pazartesi günü yaptığı açıklamada 'İran'dan gelebilecek tehditlere' vurgu yaparak, "Askeri açıdan güçlü olabilmemiz için sivil fonların kolluk kuvvetlerine aktarılması gerekiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle