İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi İsrail'in Lod kentinde çıkan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte olağanüstü hal ilan etti.

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi

TEL AVİV - İsrail'in Lod kentinde çıkan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kentte olağanüstü hal ilan etti.

İsrail'de yer alan Lod kentinde çıkan çatışmalar yetkilileri harekete geçirdi. Lod kenti Belediye Başkanı Yair Revivo yaptığı açıklamada, kentte çıkan çatışmalarda araçların, sinagogların ve okulların kundaklandığını belirterek, yaşanan olayları "sivil savaş" olarak nitelendirdi. Revivo, "Bütün İsrail bilmeli, bu tam bir kontrol kaybı. Bu düşünülemez. Sinagoglar yakılıyor. Yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce haydut dolaşıyor. Lod'da iç savaş patlak verdi. Buradaki Ortodoks-milliyetçi cemaatin silahları var. Onlara eve dönmeleri için yalvarıyorum, fakat anlaşılır bir şekilde evlerini korumak istiyorlar. Yahudi evlerine benzin bombaları atılıyor. Durum kışkırtıcı" ifadelerini kullandı.

Lod'da yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan kentte olağanüstü hal ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Revivo, "Başbakanı Lod'da OHAL ilan etmeye çağırdım. IDF'yi aramak için. Sokağa çıkma yasağı koymak için. Sessizliği yeniden kurmak için. Bir yönetim başarısızlığı var. Bu dev bir olay, Arap İsraillilerin İntifadası. Burada yıllardır (bir arada) yaptığımız tüm işler boşa gitti" ifadelerini kullandı.

Revivo, 70 yıllık bir arada yaşamanın olup bitenler tarafından yok edilebileceğine dikkat çekerek, "Her dakika bir arabadan, bir sinagogdan veya bir okuldan alevler yükseliyor. Yeni belediye binamız unufak edildi ve ateşe verildi. Burada ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bu Gazze'den gelen füzelerden daha kötü" ifadelerini kullandı. Ayrıca insanların korktukları için silahlarla dışarı çıktıklarını aktaran Revivo, saldırganların şehrin gençliğini kışkırttığını belirtti. Saldırganların sakinleşmesi için yalvaran Revivo, "Size bir şey yapmadık" dedi.

Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti

Üst düzey güvenlik ve hukuk görevlilerinin katıldığı özel bir toplantının ardından Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada, yaygın ve şiddetli çatışmalara sahne olan Lod kentinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana yaptığı açıklamada ise, yetkisini emirleri uygulamak için kullanacağını ifade etti.

(ÖSÇ-ABA-DK-Y)

İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi
İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Tarkan Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Diego Serdar Aziz Samet Aybaba Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Lod kentinde OHAL ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 01:50:43. #1.14#

title