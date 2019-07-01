İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'nden, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden dolayı Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi.

İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmada öngörülen uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili limiti aştığını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. Avrupa ülkelerine de, verdikleri taahhüde sadık kalmaları çağrısı yapıyorum. Sizler İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğinde harekete geçme taahhüdünde bulundunuz. Sizler, BM tarafından belirlenen otomatik yaptırım mekanizmasını harekete geçirme taahhüdünde bulundunuz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle