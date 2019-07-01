İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği’nden, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden dolayı Tahran’a “otomatik yaptırımlar” uygulamasını istedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'nden, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden dolayı Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi.
İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmada öngörülen uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili limiti aştığını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. Avrupa ülkelerine de, verdikleri taahhüde sadık kalmaları çağrısı yapıyorum. Sizler İran'ın anlaşmayı ihlal ettiğinde harekete geçme taahhüdünde bulundunuz. Sizler, BM tarafından belirlenen otomatik yaptırım mekanizmasını harekete geçirme taahhüdünde bulundunuz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
22:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB'nin Tahran'a "otomatik yaptırımlar" uygulamasını istedi
21:52 Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı
21:22 G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olan Ivanka Trump internette "alay konusu" oldu