İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

AA, Enes Canlı - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ve özellikle Kiev'deki durumu görüştü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna ve özellikle Kiev'deki durumu görüştü.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ile Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna ve özellikle Kiev'deki durumun ele alındığı görüşmede Bennett'in, İsrail'in Ukrayna'ya gerekli insani yardım için teklifini sunduğu ve bu yönde yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği aktarıldı.

Bennett'in ayrıca, çatışmaların bir an önce sona ermesi ümidini yinelediği ve Ukrayna halkının yanında yer aldığını belirttiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Naftali Bennett, Ukrayna, İsrail, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title