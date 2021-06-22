İsrail Başbakanı Bennett'tan Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına "yurt dışına çıkmayın" çağrısı
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İsrail Başbakanı Bennett'tan Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına "yurt dışına çıkmayın" çağrısı

İsrail Başbakanı Bennett'tan Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına 'yurt dışına çıkmayın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Bennett, burada yaptığı açıklamada, İsrail'de artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'de günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini belirten Bennett, Kovid-19 Kabinesi kuracaklarını duyurdu.

Ben Gurion'daki herkesin maske takacağını ve yurt dışından gelenlerin tamamına Kovid-19 testi yapılacağını kaydeden Bennett, İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalarını istedi.

Yurt dışından İsrail'e dönüş veya yurt dışına çıkış konularında değişikliğe gidebileceklerini ifade eden Bennett, 12-15 yaş grubundaki çocuklara da Kovid-19 aşısı olmaları çağrısı yaptı.

Aktif vaka sayısı artıyor

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ancak vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği İsrail'de dün 125 Kovid-19 vakası tespit edilmiş ve bu son 2 ay içinde ülkede görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 434'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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