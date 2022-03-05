İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş - Haberler

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İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş

AA, Islam Doğru - Güncel
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İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş

NEW İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bilgilendirdiği belirtildi.

NEW İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı bilgilendirdiği belirtildi.

Axios'un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli kaynakların kendisine Bennett'in Moskova'ya hareket etmeden önce dün Sullivan'ı telefonla arayarak görüştüğünü söylediğini yazdı.

Paylaşımda, Sullivan'ın Bennett'in Moskova ziyaretine karşı çıkmadığı ancak İsrail Başbakanı'nın Putin'in pozisyonunu etkileme şansı konusunda şüphelerini aktardığı öne sürüldü.

Bennett ile Putin'in yaklaşık 3 saat süren bugünkü görüşmesinde, ikilinin "Ukrayna etrafındaki durumu müzakere ettikleri" kaydedilmişti.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Moskova, İsrail, Güncel, Haberler

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