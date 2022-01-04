İsrail Başbakanı Bennett, İngiliz mevkidaşı Johnson'la "İran'ı" görüştü - Haberler
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İsrail Başbakanı Bennett, İngiliz mevkidaşı Johnson'la "İran'ı" görüştü

İsrail Başbakanı Bennett, İngiliz mevkidaşı Johnson'la
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile İran'ın nükleer programı ve Viyana'daki uluslararası müzakereleri değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile İran'ın nükleer programı ve Viyana'daki uluslararası müzakereleri değerlendirdi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Görüşmede İran'ın nükleer programı ve Viyana'daki uluslararası müzakereler ile bölgesel meseleler ele alındı.

İki liderin, ortak hedefleri başarmak için karşılıklı koordinasyonun önemini vurguladıkları ve Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadele için aşı çalışmalarını görüştükleri aktarıldı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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