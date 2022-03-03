İsrail Başbakanı Bennett, CENTCOM Komutanı McKenzie ile İran'ı görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail'i ziyaret eden McKenzie ile bölgesel güvenlik konularını ve Viyana'da İran ile devam eden nükleer müzakereleri ele aldı.

Açıklamada, "Görüşmede, İsrail ve ABD'nin karşı karşıya olduğu ortak güvenlik sorunları ve özellikle İran'ın bölgedeki saldırganlığı tartışıldı. Başbakan (Bennett), büyük güçlerin nükleer anlaşmayı imzalamasındaki tehlikeyi vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Bennett, McKenzie'ye, görev süresi boyunca İsrail ile ABD arasındaki önemli iş birliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.