İsrail Başbakanı Bennett, Bahreyn'de ABD'li askeri yetkiliyle görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Bahreyn'deki temasları kapsamında ABD 5'inci Filosu Komutanı Amiral Charles Cooper ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, Cooper ile görüşmesinde ABD ve İsrail orduları arasındaki iş birliğini görüştü.

Askeri iş birliğinin her iki ülkenin güvenliğine katkılarından dolayı memnuniyetini dile getiren Bennett, ABD 5'inci Filosunun çeşitli güvenlik sorunlarına karşı bölgenin istikrarını korumada önemli rol üstlendiğini söyledi.

Bennett, ABD'nin güçlü müttefiki olan bölge ülkeleriyle ortak çalışmalarını güçlendirmesini beklediklerini ifade etti.

Bennet, Bahreyn'deki Yahudilerle görüştü

İsrail Başbakanı, Manama ziyareti kapsamında ayrıca Bahreyn'deki Yahudilerle bir araya geldi.

Bennett, Yahudi topluluğunun liderleriyle görüşmesinde, "İsrail'den iyi niyetle geldim. İki halk arasındaki sıcak dostluğun sebebi sizlersiniz. Bahreyn ile İsrail arasında istisnai bir köprü oluşturacağınıza inanıyorum." dedi.

Bahreyn ziyaretinin başarılı olacağını söyleyen Bennett, bu ziyaretle Abraham (İbrahim) Anlaşmalarını ve iki halk arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bahreyn'de yaşayan Yahudilerin iki ülke arasındaki barış anlaşmalarının temelini oluşturduğuna işaret eden Bennett, buradaki Yahudilerin Bahreyn yönetiminden de takdir gördüğünü ifade etti.

İsrail Başbakanı Bennett, ülke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan ziyaret kapsamında dün akşam Bahreyn'e gelmişti.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

AA - Güncel