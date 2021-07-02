İsrail Başbakanı Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
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İsrail Başbakanı Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier'in Bennett'i 13 Haziran'da liderliğindeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alarak ülkenin yeni başbakanı olması dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

İki liderin İran'ın nükleer programını ele aldıkları dile getirilen açıklamada, "Başbakan Bennett, İsrail'in amacının, İsrail'i yok etmek için çalıştığını açıkça ilan eden İran'ın nükleer bir askeri yetenek elde etmesini engellemek olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Steinmeier'in Bennet'i Almanya'ya davet ettiği kaydedildi.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu sabah da İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile görüşmüştü.

İsrail Başbakanı Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
İsrail Başbakanı Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
İsrail Başbakanı Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
İsrail Başbakanı Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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