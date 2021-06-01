İsrail, Bahreyn ve Sudan'ın Birleşmiş Milletler'de kendisine karşı oy kullanmasına tepki gösterdi
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İsrail, Bahreyn ve Sudan'ın Birleşmiş Milletler'de kendisine karşı oy kullanmasına tepki gösterdi

İsrail, Bahreyn ve Sudan'ın Birleşmiş Milletler'de kendisine karşı oy kullanmasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Tel Aviv, Bahreyn ve Sudan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlalleri soruşturmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören kararına verdiği destekten duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Tel Aviv, Bahreyn ve Sudan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlalleri soruşturmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören kararına verdiği destekten duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirdi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası komisyon kurulması lehinde oy kullanan Manama ve Hartum'a, bunun "bölgede barışın teşvik edilmesine katkıda bulunmayan" bir adım olduğunu ve aksi halde oy vermelerinin beklendiğini iletti. Bakanlık, söz konusu iki ülkenin karar tasarısı lehinde oy kullanmasından dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Bahreyn ve Sudan, geçen yılın sonlarında İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzalayan Arap ülkeleri arasında yer almıştı. Söz konusu iki ülkenin BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail aleyhindeki karar tasarısına destek vermesiyle Tel Aviv ile aralarında bir farklılık oluştuğu ifade ediliyor.

Tel Aviv yönetimi dün, uluslararası komisyon kurulması lehinde oy kullanan Filipinler'in ülkedeki büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulması kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, 27 Mayıs'ta, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti. İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi. Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak. Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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