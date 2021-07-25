İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı
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İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı

İsrail, BAE'ye ilk büyükelçisini atadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail, iki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk büyükelçisini atadı.

İsrail, iki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk büyükelçisini atadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk büyükelçisini atadığı duyuruldu. Açıklamada, "BAE'ye ilk büyükelçi olarak Amir Hayek atandı" denildi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Hayek'in ekonomi ve turizm alanlarında deneyim ve bilgi açısından zengin olduğunu ifade ederek, Hayek'in İsrail ile BAE arasındaki köprüyü kurumsallaştırmak için doğru adam olduğunu kaydetti. Hayek atanmasının ardından yaptığı açıklamada ise, "Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bana verdiği güven için teşekkür ediyorum. BAE'nin ilk büyükelçisi olmak ve İsrail devletini temsil etmek büyük bir onur" ifadelerini kullandı. Oteller Birliği Başkanlığı görevini yürüten 58 yaşındaki Hayek, daha önce ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü ve İsrail'deki Üreticiler Federasyonu Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

Lapid, geçtiğimiz ay BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliğini açmıştı.

Öte yandan İsrail ile BAE, geçtiğimiz sene 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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