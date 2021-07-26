İsrail, BAE ile petrolünü Avrupa'ya taşıma konusundaki anlaşmayı dondurdu

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrolünü İsrail üzerinden Avrupa'ya transferi konusunda varılan anlaşmanın uygulanmasını bir sonraki hükümet toplantısına kadar dondurma kararı aldı.

İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrolünü İsrail üzerinden Avrupa'ya transferi konusunda varılan anlaşmanın uygulanmasını bir sonraki hükümet toplantısına kadar dondurma kararı aldı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Çevre Koruma Bakanı ?Tamar Zandberg'in, Körfez petrolünün İsrail'e transferini öngören anlaşmanın durdurulması talimatını verdiği belirtildi.

Haberde, Zandberg'in, söz konusu anlaşma çerçevesinde başlatılan projenin idaresi tarafından yürütülen risk değerlendirme raporlarını reddettiği ve planın devamına ilişkin bir sonraki hükümet toplantısına kadar projeyi askıya aldığı kaydedildi.

Söz konusu adıma ilişkin BAE'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAE ile İsrail arasında varılan anlaşma, İsrail'de çevreyi savunan sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açmıştı.

İsrail'e ait Asya-Avrupa Boru Hattı Şirketi (EAPC) 20 Ekim 2020'de BAE petrolünün Avrupa'ya taşınması için MED-RED Land Bridge ile mutabakat zaptı imzalamıştı.

EAPC ile İsrailli ve BAE'li iş adamlarının ortaklaşa kurduğu MED-RED Land Bridge şirketi arasında Abu Dabi'de yapılan imza töreninde dönemin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Mali İşler Bakanı Ubeyd et-Tayir hazır bulunmuştu.

Söz konusu mutabakat zaptıyla BAE petrolünün İsrail'in güneyindeki Eilat-Askalan (Aşkelon) Boru Hattı üzerinden Akdeniz'e, oradan da Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyordu.

BAE petrolünün gemi veya Suudi Arabistan topraklardan geçecek bir boru hattıyla Kızıldeniz kenarında yer alan Eilat kentine ulaştırılmasının planladığı belirtiliyordu.

Böylece BAE petrolünün daha kısa sürede ve daha az maliyetle Avrupa pazarına aktarılacağı ifade ediliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat