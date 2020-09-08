İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşması 15 Eylül'de imzalanacak
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İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşması 15 Eylül'de imzalanacak

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşmanın imzaları 15 Eylül'de Beyaz Saray'da atılacak.

İsrail-BAE arasındaki normalleşme anlaşması 15 Eylül'de imzalanacak
08.09.2020 22:28 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:32

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşmanın imzaları 15 Eylül'de Beyaz Saray'da atılacak.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde, İsrail ve BAE heyetlerinin başkanlığında yapılacak törene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Mohamed bin Zayed katılacak. Söz konusu anlaşma ile BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasın yapan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Öte yandan İsrail ve BAE, 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçak seferi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş, Tel Aviv'den kalkan uçak Abu Dabi'ye iniş yapmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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