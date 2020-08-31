İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş
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İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş başladı.

İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş
31.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:12

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş başladı. Tel Aviv'den kalkan uçakta İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bulunuyor.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçtiğimiz 13 Ağustos'ta ABD'nin ara buluculuğunda ilişkilerin normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş gerçekleşti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan El Al Havayolları'na ait uçak, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye iniş yapacak. İki ülke arasındaki ilk ticari seferde, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile İsrail heyeti yer alıyor.

Abu Dabi'de gerçekleştirilecek görüşmelerde iki ülke arasında ticaret, turizm gibi farklı alanlarda iş birliğini artırma yolları ele alınacak. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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