İsrail-BAE anlaşması Gazze'de protesto edildi
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İsrail-BAE anlaşması Gazze'de protesto edildi

Gazze'de çok sayıda Filistinli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

İsrail-BAE anlaşması Gazze'de protesto edildi
15.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:12

Gazze'de çok sayıda Filistinli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Hamas Hareketinin çağrısıyla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ile güneydeki Refah kentlerinde 2 ayrı gösteri düzenlendi.

Gösterilere katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Normalleşme ihanettir", "Tarih size acımayacak" ve "Filistin satılık değil" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktı.

Cibaliya'daki gösteride AA muhabirine açıklama yapan Hamas yetkililerinden İsmail Rıdvan, İsrail-BAE anlaşmasının, İsrail'e meşruiyet kazandırmayacağını söyledi.

"İsrail asla Arapların ve Müslümanların dostu olmayacak." diyen Rıdvan, BAE'deki yöneticilerin koltuklarını korumak amacıyla Filistin meselesini "sattıklarını" kaydetti.

BAE'deki hanedanlığın, BAE halkı da dahil olmak üzere Arap ve İslam dünyasını temsil etmediğini kaydeden Rıdvan, "Bu anlaşmanın kaybedeni BAE olacak çünkü İsrail'in arzuları Filistin sınırlarını aşıp başta BAE olmak üzere tüm Arap ülkelerinin kaynaklarını yağmalamaya kadar gidecek." diye konuştu.

Refah'taki gösteride bir başka Hamas yetkilisi Subhi Rıdvan, normalleşme anlaşmasını reddettiklerini belirtti.

İsrail ile normalleşmeye giden herkesin hain olduğunu söyleyen Rıdvan, Arap ülkelerine, BAE'nin İsrail'in varlığını tanıyan tavrına karşı çıkma çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Kaynak: AA

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