İsrail, Ay'a Uzay Aracı Gönderdi
İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
Görev başarılı olursa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak. Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta bitmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA