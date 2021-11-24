İsrail, Avustralya'nın Hizbullah'ı terör örgütü listesine almasını memnuniyetle karşıladı

İsrail, Avustralya hükümetinin Lübnan kökenli Hizbullah'ın tüm unsurlarını terör örgütü listesine almasını hoş karşıladığını belirterek Avrupa Birliği'ni (AB) bu yönde adım atmaya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın son iki yılda Hizbullah'ı tüm unsurlarıyla terör örgütü kabul eden 17 ülkeye katıldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Avustralya hükümetine kararı nedeniyle teşekkür ettiği ve bakanlığının güvenlik birimleriyle ortak bir çaba içinde Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi için küresel bir çalışma yürüttüğünü söylediği aktarıldı.

Lapid, Avrupa Birliği ve başka ülkeleri Hizbullah'a yönelik bu baskı girişimine katılmaya çağırdı.

Avustralya hükümeti, Lübnan merkezli Hizbullah ve Neonazi örgütü "The Base"i terör örgütü ilan etmiş, bu oluşuma üye olmak veya onları desteklemenin suç haline geldiğine hükmetmişti.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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