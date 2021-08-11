İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir hafta önce İsrail askerlerince vurulan 25 yaşındaki Diyaduddin es-Sabbarini'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir hafta önce İsrail askerlerince vurulan 25 yaşındaki Diyaduddin es-Sabbarini'nin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sabbarini'nin yaklaşık bir hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralandığı ve yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail askerleri 3 Ağustos'ta Cenin kentindeki bazı mahalle ve köylere baskın düzenlemişti.

Burada İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, Cenin'de yaşanan olaylarda Sabbarini'ye işaret edilerek "karın bölgesinden vurulan bir Filistinlinin ağır yaralandığı ve Nablus kentindeki bir hastaneye kaldırıldığı" belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, İsrail güçlerinin 1 Ocak'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği müdahale ve operasyonlarda, 48 Filistinli hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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