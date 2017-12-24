İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Şehit Oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Muhammed Sami Dehduh'un (14) bugün şehit olduğu bildirildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırısında ağır yaralanan Dehduh'un şehit düştüğünü belirtti.



Dehduh, geçen cuma günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin göğüs kısmına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 15 Filistinli şehit edildi, yüzlerce Filistinli yaralandı.