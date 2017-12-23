İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri esnasında yaralanan Filistinli Sharif al-Abed Shalashel'in hayatını kaybettiği açıklandı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri esnasında yaralanan Filistinli Sharif al-Abed Shalashel'ın (28) hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistinli Sharif al-Abed Shalashel, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. - GAZZE