İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze sınırında, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri esnasında yaralanan Filistinli Sharif al-Abed Shalashel’in hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze sınırında, ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri esnasında yaralanan Filistinli Sharif al-Abed Shalashel'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto gösterileri esnasında yaralanan Filistinli Sharif al-Abed Shalashel'ın (28) hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistinli Sharif al-Abed Shalashel, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. - GAZZE

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