İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahalesinde vurularak ağır yaralanan Filistinli genç yaşamını yitirdi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen hafta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahalesinde vurularak ağır yaralanan Filistinli genç yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, 1 Mart'ta Nablus'un Burka beldesinde düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf'in son durumuna ilişkin bilgi verildi.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve sırtından 3 kurşunla vurulan Filistinli Seyf'in hayatını kaybettiği bildirildi.
AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel