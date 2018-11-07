İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Genç Şehit Oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında iki hafta önce düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli genç şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki hafta önce Han Yunus beldesinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaralanan ve Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde tedavisi süren Ahmed Halid en-Neccar'ın (21) şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.