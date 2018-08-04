İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 19'uncu haftasında İsrail askerlerinin dün Gazze'nin doğu sınırında yaraladığı Filistinli çocuğun bu sabah hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Moaz Ziad Al-Souri'nin (15) hayatını kaybettiğini duyurdu. Kudra, dünkü gösterilerde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2'ye yükseldiğini aktardı. Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı Gazze- İsrail sınırında sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde dün Ahmed Yahya Yaghi (25) hayatını kaybetmişti. Souri'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükselirken, 17 binden fazla kişi de yaralandı. - GAZZE